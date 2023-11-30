Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: Киссинджер, США, поддержка Украины, предложение о сделке Ирану

В США могут рассмотреть вопрос поддержки Украины на следующей неделе: ждать ли хороших новостей из-за океана? Кончина Генри Киссиджера: почему политика "разрядки" неприменима к нынешней России? Нашумевшее интервью Давида Арахамии: правильно ли комментаторы интерпретировали его тезисы? Инвестиции в обмен на эскалацию: примет ли Иран предложение Саудовской Аравии? Выборы в странах Латинской Америки: можно ли говорить о процессе либертаризации и правом повороте? Эти и другие темы обсудим с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.