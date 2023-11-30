СМИ: СБУ устроила подрыв на железной дороге, которая соединяет Россию и Китай

Источник "Украинской правды" в силовых структурах отмечает, что это - фактически единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между Россией и Китаем. И сейчас этот путь, который страна-агрессор использует в том числе и для военных поставок, парализован.
По словам собеседника УП, за этим подрывом стоит Служба безопасности Украины.
Официально в спецслужбе пока эти события не комментируют.
"Во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства. Сейчас на месте работает ФСБ, железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия спецоперации СБУ", сообщил источник украинским журналистам.