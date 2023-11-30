От авиакомпаний требуют определить стандартный размер ручной клади

 
Euronews
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila
Еврокомиссия попросила определить размер ручной клади, которую разрешено бесплатно иметь на борту авиапассажиру. Улучшается также порядок выплаты компенсаций за отмененные или задержанные рейсы.

Маленькие рюкзаки, дамские сумочки, зачехленные ноутбуки - что пассажиру разрешено бесплатно проносить в самолет? Правила европейских авиакомпаний часто меняются, и ничто не запрещает им взимать дополнительную плату, в том числе за незарегистрированный багаж. Некоторые воздушные перевозчики постепенно уменьшают разрешенные габариты коробок и чемоданчиков, требуя, чтобы они умещались под сиденьями. Еврокомиссия попросила гражданскую авиацию четко определить размер и вес ручной клад, которую разрешено иметь на борту пассажирам.

"Иногда это неясно, - говорит один из них. - Нет уверенности, что кто-то тебя не остановит и не скажет: «С такой сумкой нельзя». Если бы все авиакомпании подчинялись одним и тем же правилам, было бы легко.

Несколько месяцев назад Европейский парламент потребовал введения единых стандартов для ручной клади в самолетах. Но Брюссель пока оставил этот вопрос на усмотрении авиакомпаний. Зато еврокомиссар по транспорту Адина Вэлян потребовала от них подробно сообщать пассажирам, что входит в стоимость билета:

"Эта информация должна быть предоставлена путешественникам с самого начала. Покупая билет, они должны точно знать, за что платят, какую ручную кладь можно брать на борт, а какую нужно сдавать в багаж. Если авиакомпании ничего этого не сделают, мы оставляем за собой право в разумные сроки вмешаться".

В эту среду Еврокомиссия предложила ряд мер по ужесточению законодательства о правах пассажиров. Она уделила особое внимание возмещению расходов за задержанные или отмененные рейсы, поскольку обнаружила, что эти права часто нарушаются, если маршрут воздушного путешествия содержит пересадки.

"У нас были задержки, - говорит другой пассажир. - Иногда все решалось очень быстро, а иногда это занимало очень много времени, особенно если совершено два рейса подряд".

Один из способов, которым Брюссель пытается решить эту проблему, - это введение общеевропейской формы возмещения и компенсации. Он также постарается помочь пассажирам лучше знать свои права, особенно если они путешествуют разными видами транспорта или бронируют свои туры в интернете.

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