Евроcоюз планирует "зелёное" восстановление Украины

Несмотря на то, что все еще продолжается российское вторжение, Евросоюз и правительство Украины начали подготовку к послевоенному восстановлению страны. Поставлена задача – сделать её привлекательнее, чище и зеленее после окончания боевых действий. Для того, чтобы обсудить необходимые для этого приготовления, в Вильнюсе собрались представители заинтересованных сторон - Еврокомиссии, Украины и деловых кругов. Они заявили, что как только война прекратится, планы восстановления должны быть готовы.

Еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс считает этот ущерб поправимым: "У нас есть уникальная возможность сделать страну лучше и экологичнее после восстановления. Когда мы имеем дело с разрушенными городами, мы говорим об устойчивом планировании новых городов и применяем самые современные знания. Мне очень приятно видеть так много архитекторов из Европы, которые посвящают этому свое время. Мы говорим о разрушенных общественных зданиях, которые должны стать энергоэффективными и питаться от возобновляемых источников энергии".