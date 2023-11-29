СМИ: обнаружено хищение дробленого асфальта со стройплощадки Via Baltica на сумму 125 тыс. евро

Гедрюс Шалашевичюс, районный прокурор Каунасской областной прокуратуры в Мариямпол заявил, что такое количество означает, что асфальт постоянно доставлялся на другие объекты дорожного строительства, а не на стройплощадку Via Baltica.
Однако, по его словам, как такое могло произойти, выяснится в ходе расследования.
"За один раз здесь не вывезли, потому что, наверное, нет такой техники, чтобы вывезти 5 тыс. тонн за один раз. Несомненно, скорее всего какое-то количество постоянно вывозилось в другое место, чем должно было доставляться. Однако на это ответит расследование", – сказал Г. Шалашявичюс.
Также, по словам прокурора, представители дорожных служб предоставили фотографии, на которых, возможно, видно, что асфальт использовался для строительства частных дорог или въездов для автомобилей в Мариямпольском, Калварийском и Вилкавишкском самоуправлениях.
"К заявлению прилагались фотографии некоторых жилых дворов или других частных территорий, где мог быть выгружен асфальт", – сказал он.
Опрошенные жители самоуправлений рассказали, что асфальт перевозили сами строители, которые за один автоприцеп, вмещающий до 6 тонн асфальта, просили 200 евро.
Полную реконструкцию дороги Via Baltica протяженностью 269 км на территории Литвы планируется завершить к 2030 году.