СМИ: обнаружено хищение дробленого асфальта со стройплощадки Via Baltica на сумму 125 тыс. евро

 
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„Via Baltica“ ruožo tarp Marijampolės ir Lenkijos sienos rekonstrukcija
„Via Baltica“ ruožo tarp Marijampolės ir Lenkijos sienos rekonstrukcija
ФОТО: Susisiekimo ministerija

Компании, выполняющие работы на участке Via Baltica от Мариямполе до литовско-польской границы, обратились в правоохранительные органы по поводу хищения 5 тыс. тонн дробленого асфальта. По данным двух компаний, выполняющих работы по реконструкции, с временной строительной площадки пропал асфальт на сумму от 75 тыс. до 125 тыс. евро.

Гедрюс Шалашевичюс, районный прокурор Каунасской областной прокуратуры в Мариямпол заявил, что такое количество означает, что асфальт постоянно доставлялся на другие объекты дорожного строительства, а не на стройплощадку Via Baltica.

Однако, по его словам, как такое могло произойти, выяснится в ходе расследования.

"За один раз здесь не вывезли, потому что, наверное, нет такой техники, чтобы вывезти 5 тыс. тонн за один раз. Несомненно, скорее всего какое-то количество постоянно вывозилось в другое место, чем должно было доставляться. Однако на это ответит расследование", – сказал Г. Шалашявичюс.

Также, по словам прокурора, представители дорожных служб предоставили фотографии, на которых, возможно, видно, что асфальт использовался для строительства частных дорог или въездов для автомобилей в Мариямпольском, Калварийском и Вилкавишкском самоуправлениях.

"К заявлению прилагались фотографии некоторых жилых дворов или других частных территорий, где мог быть выгружен асфальт", – сказал он.

Опрошенные жители самоуправлений рассказали, что асфальт перевозили сами строители, которые за один автоприцеп, вмещающий до 6 тонн асфальта, просили 200 евро.

Полную реконструкцию дороги Via Baltica протяженностью 269 км на территории Литвы планируется завершить к 2030 году.

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