В Турции гражданин Литвы подозревается в убийстве бывшей жены и ее дочери

 
Медиазона
Angelas
Angelas
ФОТО: Shutterstock

На крутом склоне в районе турецкого курортного города Бодрум нашли завернутыми в простыни и веревки тела 42-летней россиянки Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери Даяны. Об этом сообщают местные журналисты изданий Kent TV, Haberturk и CNN Turk, пишет "Медиазона".

По данным Kent TV, Двизова, работавшая в Бодруме агентом по недвижимости, и ее дочь пропали несколько дней назад. Их родственники заявили об этом силовикам и отправились в дом женщины, где увидели кровь на диване. Тела россиянок нашла, проследив путь автомобиля, выехавшего из дома после убийства.

Издание Anterhaber утверждает, что также близкие семьи сообщили об исчезновении пятилетнего сына Двизовой от второго мужа. Местные издания называют мужчину основным подозреваемым в убийстве. Как пишет Shot, речь идет о 45-летнем гражданине Литвы Андрее Куслевиче. Согласно информации Kent TV, он уже покинул Турцию.

Куслевич, уточнил телеграм-канал, до 2017 года работал телохранителем у олигарха из Монако. Однако потом он вскрыл сейф, из которого украл драгоценности. Его задержали в московском аэропорту и отправили под стражу, однако перед доставкой в СИЗО из Бабушкинского суда Москвы он сбежал.

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