Литовские и немецкие производители разработают оборудование для дистанционного минирования

"Нас пригласили совместно с немецким производителем спроектировать и изготовить оборудование для дистанционного минирования (...) Это результат нашей многолетней работы", - рассказал Д. Антанайтис, отметив, что именно дистанционное минирование был одним из факторов, осложнивших контрнаступление украинцев.
Эксперт отметил, что обычно устройство дистанционного минирования устанавливается на бронемашину, цена за единицу которой составляет не менее двух с половиной миллионов евро. Однако, как отметил Д. Антанайтис, литовцам и немцам удалось найти более дешевую и пока не имеющую аналогов мобильную альтернативу.
"Мы с производителями дистанционного минирования подумали, что мы сможем сделать это намного дешевле. (...) Для этого пришлось создать отдельное транспортное средство под названием Krampus. Оно может не только ехать совершенно бесшумно, но и управляться дистанционно (...). В этом случае солдаты будут защищены", - отметил эксперт.
"Россияне говорят о мобилизации людей, мы должны говорить о технологической мобилизации, потому что люди не должны идти на войну и умирать – люди должны жить и творить", - сказал Д. Антанайтис.
Как сказал Д. Антанайтис, пройдет некоторое время, прежде чем запланированные инновации будут запущены в производство и наконец дойдут до поля боя.
"Сначала мы ее (технологию) создадим, затем начнутся заводские испытания, а после испытаний – демонстрации в различных странах. (...) Я очень надеюсь, что через пару месяцев мы сможем представить всю концепцию Литве и миру", - сказал он.
Кроме того, продолжил Д. Антанайтис, оборудование для дистанционного минирования, вероятно, будет производиться в нескольких странах. По его словам, это связано с действующими в Литве законами, регулирующими производство военной техники.
"После поступления заказов деятельность будет совместной: одни будут производить одно, мы – другое. Только позже мы соберем все это воедино. К сожалению, мы не можем производить все это оборудование в Литве, потому что литовское законодательство это запрещает. Поэтому мы будем развивать технологию в Литве только до разрешенного законом уровня. Дальнейшее производство мы перенесем в Германию", - сказал Д. Антанайтис.
После того, как Россия начала масштабное вторжение в Украину, в Литве начали говорить о необходимости и возможностях местных компаний по производству военной техники. Об этом на этой неделе сообщил президент Конфедерации промышленников Литвы Видмантас Янулявичюс, принимавший участие в заседании Национального координационного совета по всеобщей обороне.
Он утверждает, что большинство литовских промышленных предприятий могли бы производить продукцию двойного назначения, которая послужила бы и в случае войны. По его словам, список таких компаний будет представлен на ближайшем заседании совета.