Вильнюс — один из лучших городов для студентов: самая низкая стоимость жизни

На основе комплексного анализа оценок и опросов студентов высших учебных заведений Вильнюс занял 35-е место в рейтинге самых привлекательных городов мира и первое место в категории "Самая низкая стоимость жизни". В целом Вильнюс получил 4,01 балла из 5, став единственным городом в странах Балтии, который попал в рейтинг.
Студенты оценивали лучшие города по шести основным критериям: дружелюбие по отношению к студентам, стоимость жизни, ночная жизнь, общественный транспорт, удобство, безопасность и отзывы учащихся. Вильнюс был признан самым привлекательным городом с точки зрения стоимости жизни.
Пятерка лидеров по сумме всех оценок выглядит следующим образом: Мельбурн, Берлин, Ньюкасл, Брно, Сеул. Кстати, Варшава заняла 8 место общего студенческого рейтинга.