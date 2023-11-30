Правда, что "есть видео, которое подтверждает, будто лидеры стран НАТО находятся под гипнозом странного обелиска"?

Тезисы
Видеоролик демонстрирует лидеров стран НАТО, собравшихся вокруг обелиска в форме экрана, из которого доносится металлический голос, произносящий странные слова. Ролик сопровождают надписи, что на видео — саммит лидеров НАТО в 2022 году. Сами его участники названы глобалистами.
Вердикт
На самом деле видеоролик, появившийся в социальных сетях – это часть репортажа со съемок саммита лидеров Североатлантического Союза в 2021 году, в Брюсселе. В оригинальной копии видеорепортажа никакой гипнотический, “металлический” голос не присутствует, что означает: видео было отредактировано. Наш вердикт – манипуляция и частичная ложь.
Комментарий Детектор лжи
Саммиты НАТО — периодически происходящая встреча глав государств и глав правительств стран-участников Североатлантического договора (стран-членов НАТО) для оценки и определения стратегического направления деятельности организации, а также для утверждения регламента проведения выборов нового генерального секретаря; место и время проведения саммитов определяет Североатлантический совет.
На видео демонстрируется встреча лидеров стран НАТО с 14 по 15 июня в 2021 году, а не в 2022 году, как это утверждают субтитры видеосюжета. С полной информацией о том, что происходило во время саммита летом 2021 года, можно ознакомиться здесь. А здесь можно прочитать итоговое коммюнике, которое было опубликовано по итогам саммита НАТО в Брюсселе. Оригиналы видеорепортажей, свидетельствующие, что те их фрагменты, которые использовались в видеоролике, были отредактированы, можно посмотреть здесь и здесь. Подпись к этим видео сообщает: “На саммите 2021 года в Брюсселе 14 июня лидеры стран НАТО совершили виртуальное путешествие в НАТО-2030. Инициатива НАТО-2030 направлена на то, чтобы наш Альянс был готов сегодня противостоять вызовам завтрашнего дня. На саммите лидеры согласовали повестку дня НАТО 2030, приняв важные решения, определяющие курс Североатлантического союза на следующее десятилетие и далее”.
Проще говоря, видеорепортаж показывает лидеров стран НАТО, которые в тот момент собрались посмотреть видеоролик о перспективах развития Альянса до 2030 года.