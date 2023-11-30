Правда, что "есть видео, которое подтверждает, будто лидеры стран НАТО находятся под гипнозом странного обелиска"?

На видео демонстрируется встреча лидеров стран НАТО с 14 по 15 июня в 2021 году, а не в 2022 году, как это утверждают субтитры видеосюжета. С полной информацией о том, что происходило во время саммита летом 2021 года, можно ознакомиться здесь. А здесь можно прочитать итоговое коммюнике, которое было опубликовано по итогам саммита НАТО в Брюсселе. Оригиналы видеорепортажей, свидетельствующие, что те их фрагменты, которые использовались в видеоролике, были отредактированы, можно посмотреть здесь и здесь. Подпись к этим видео сообщает: “На саммите 2021 года в Брюсселе 14 июня лидеры стран НАТО совершили виртуальное путешествие в НАТО-2030. Инициатива НАТО-2030 направлена на то, чтобы наш Альянс был готов сегодня противостоять вызовам завтрашнего дня. На саммите лидеры согласовали повестку дня НАТО 2030, приняв важные решения, определяющие курс Североатлантического союза на следующее десятилетие и далее”.