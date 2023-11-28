Белорусы рассказали, выгодно ли сейчас ездить закупаться в Литву и Польшу

На пылесосе сэкономила не меньше 1200 рублей
В период скидок, в том числе привязанных к черной пятнице, Анастасия основательно закупилась брендовой одеждой и косметикой в польских магазинах. По ее подсчетам, она сэкономила 1200−1400 рублей по сравнению с тем, сколько могла потратить на эти же товары в белорусских магазинах.
— В Zara была распродажа, и скидочные позиции оказались по очень привлекательным ценам. К примеру, сапоги — [в эквиваленте] 120 рублей, кожаные туфли — 153 рубля без скидки, платье от 53−140 рублей. Были распродажи и на других сайтах, цены и там были привлекательные — Karl Legerfeld, Moschino, Guess — много брендов предлагали очень хорошие скидки. Даже для сравнения с российскими сайтами и скидками было намного больше выгодных позиций. Касаемо техники: к примеру, робот-пылесос Ecovacs Deebot X1 Omni на российском и белорусском рынке стоит в районе 3150−3850 (сейчас цены куда выше — от 4400 рублей. — Прим. ред.) рублей, в Польше — в два раза дешевле, а именно — около 1740 рублей, — рассказывает Анастасия.
Покупки девушка делала через байер-сервис, то есть посредника между ней и торговым объектом. Все купленные товары ей доставили домой. И даже с условием доставки покупки были выгоднее.
Джинсовую куртку Karl Legerfeld, по ее словам, белоруска купила в переводе на белорусские деньги за 450 рублей. В Беларуси мы нашли такую же за 629 рублей. Правда, эта цена была актуальной три месяца назад. Сейчас товара нет в продаже.
— Мужской набор Yves Saint Laurent купила за 300 рублей (в эквиваленте). У нас его либо нет, либо стоит 520 и выше (и то не набор, а только парфюм).
На скриншоте из польского магазина, который нам прислала Анастасия, цена за набор выходит чуть более 393 злотых.
Такого же набора в белорусских магазинах мы не нашли, но при продаже отдельно входящая в него туалетная вода объемом 60 мл стоит в польском магазине 303 рубля, в одном из белорусских магазинов можно найти за 320 рубля. То есть за те же деньги в Беларуси наша собеседница купила бы только один из двух продуктов этого бренда. Есть вариант со скидкой за 302 рубля, но в этом случае это не парфюмерная вода, как в польском магазине, а туалетная (они немного отличаются концентрацией веществ).
Анастасия признается, что часто закупается в польских магазинах: «Это выгодно, и выбор значительно больше».
«Многих моделей у нас не найти»
Дмитрий живет в Дании и пару недель назад купил там капсульную кофемашину за 499 датских крон (226 рублей по курсу на 27 ноября).
— В этот же вечер нашел ее в Беларуси за 790 рублей, — говорит он.
Мы посмотрели, сейчас эту же кофемашину можно купить со скидкой почти за 550 рублей. Но до этого без скидки она стоила 736 рублей.
Также недавно Дмитрий искал в Германии себе новый смартфон Samsung s23 ultra (256 GB) — нашел по цене 899 евро (3 037 рублей). На белорусском рынке цена на эту новую модель стартует от 3500 рублей.
Ангелина присматривала в белорусских и литовских магазинах робот-пылесос. По ее словам, часто цена была практически одинаковой. Например, Xiaomi Robot Vacuum S10+ в нашей стране продается от 1229 рублей, а на литовском сайте его предлагают почти за 367 евро (1239 рублей). В некоторых случаях белорусские продавцы выставляют цену куда более низкую. Так, робот NEATSVOR S600 в одном из наших магазинов предлагают за 1190 рублей, а в литовском цены начинаются от 449 евро (почти 1517 рублей). А такая модель как Kärcher RCV 3, наоборот, выходит дороже: 1 326,8 в Беларуси против 1 010 в эквиваленте в Литве.
— Проблема в том, что некоторых моделей у нас просто не найти или надо очень долго искать, чтобы подобрать вариант.
«У неофициальных продавцов было бы дешевле»
Федор недавно приобрел у официального дилера в Польше рабочие инструменты бренда DeWalt. Приобретенная там шлифовальная машина обошлась в 731,33 злотого (565 рублей). В нашей стране цена на нее стартует от 744 рублей. Купил и промышленный пылесос, за который заплатил в Польше 771,91 злотого (597 рублей). Этот товар приобрести у нас сложнее — чаще его предлагают на заказ, но один вариант нам все же удалось найти — цена 600 рублей. Комплект дрели и шуруповерта с двумя аккумуляторами стоил 1265 злотых (978 рублей). Аналогичный товар в Беларуси стартует от 1082 рублей.
— Как видно даже у официалов, где техника обычно дороже, все равно значительно дешевле получается, чем купить в Беларуси. У неофициальных продавцов было бы дешевле (притом это та же техника), — говорит Федор.
Сын Андрея занимается мотоциклетным спортом, для этого ему нужен качественный мотоциклетный шлем. По рекомендации опытных спортсменов остановились на выборе одной из моделей бренда Scorpion. Оказалось, найти его в Беларуси довольно трудно. Вариант покупки в онлайн-магазине не подходит, потому что шлем надо примерять, чтобы он хорошо подошел ребенку. А чтобы примерить его и купить, надо ехать больше 200 километров в Минск. Причем подходящие по безопасности варианты, по его словам, стоят 700−800 рублей.
— Посмотрели варианты в Литве — цена практически такая же, — говорит Андрей.