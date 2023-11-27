Глава МВД Агне Билотайте скептически относится к отмене квот для иностранцев

"Я считаю, что в настоящее время стране необходим системный подход. Не может быть отдельных предложений, инициатив, нужно смотреть, где будет страна через 5 или 10 лет, и как мы относимся к этому процессу", — сказала Билотайте на пресс-конференции в Министерстве внутренних дел.

"Очевидно, что рабочих кадров не хватает, поэтому я предложила создать межведомственную рабочую группу, чтобы сказать, куда стратегически движется наша страна. Понятно, что есть вопросы безопасности, есть потребность в работниках, но мы должны видеть всю картину в целом и договориться, куда мы движемся", — сказала она.

А. Билотайте пояснила, что, хотя рынок труда требует решений, предложения, которые не отражают всей картины, не могут обсуждаться в настоящее время, и необходима очень четкая стратегия миграционной политики.