Автомобиль сообщил о ДТП, виновником которого был пьяный водитель

26 ноября, в 16 ч. по номеру 112 поступило сообщение о ДТП в деревне Науякемис (Вильнюсский район) на ул. Упес.
О ДТП сообщила автоматическая система вызова помощи eCall, установленная в одном из автомобилей.
По обледеневшей дороге с горки ехал автомобиль Audi, который выехал на встречную полосу и столкнулся с VW Arteon. Водителю VW Arteon потребовалась помощь врачей. 39-летняя женщина жаловалась на боли в области груди и получила травму руки.
Врачи скорой увезли ее в больницу.
25-летний водитель Audi был пьян - 0,9 промилле (во второй раз алкотестер показал – 0,75 промилле).
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