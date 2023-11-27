Министр энергетики Литвы прибудет в Вашингтон: представит готовность Литвы к переходу на 100% возобновляемые источники энергии

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

На этой неделе министр энергетики Дайнюс Крейвис встретится в Вашингтоне с заместителем министра энергетики США Дэвидом Терком.

По сообщению Минэнерго, в ходе встречи планируется обсудить двустороннее сотрудничество, подготовку Литвы к синхронизации электросетей с сетями континентальной Европы в феврале 2025 года, вопросы региональной безопасности в сфере энергетики, вопросы защиты объектов критической инфраструктуры и кибербезопасности, а также поддержку украинского энергетического сектора.

Кроме того, Д. Крейвис представит готовность Литвы к переходу на 100-процентно возобновляемые источники энергии и обеспечению потребности в энергии за счет местного производства электроэнергии.

Д. Крейвис также посетит подведомственную Министерству энергетики США Национальную лабораторию в Айдахо, которая специализируется на энергетических проектах в области физической безопасности и кибербезопасности, а также на исследованиях в области ядерной энергетики.

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