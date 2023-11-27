Израиль назвал условия для продления режима прекращения огня

 
bbcrussian.com
„Hamas“ ir Izraelio karas
„Hamas“ ir Izraelio karas
ФОТО: Scanpix

Израиль может продлить период прекращения огня, если за каждый день тишины ХАМАС будет отпускать по 10 заложников, и, судя по всему, ХАМАС готов на это согласиться, передает корреспондент BBC в Иерусалиме Хьюго Бачега.

По словам представителя палестинских властей, рассматривается вопрос об освобождении еще 20-40 заложников, что могло бы продлить режим прекращения огня еще на 2-4 дня.

В плену у ХАМАС в секторе Газа остаются порядка 180 израильтян, включая десятки детей. Их родственники в Израиле выступают за любое соглашение, которое поможет освободить заложников.

Но также есть опасения, что более длительная передышка позволит боевикам перегруппироваться перед возобновлением израильской военной кампании.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он готов к продлению соглашения о прекращении огня, но целью ЦАХАЛ по-прежнему остается полное уничтожение ХАМАС.

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