Израиль назвал условия для продления режима прекращения огня

По словам представителя палестинских властей, рассматривается вопрос об освобождении еще 20-40 заложников, что могло бы продлить режим прекращения огня еще на 2-4 дня.
В плену у ХАМАС в секторе Газа остаются порядка 180 израильтян, включая десятки детей. Их родственники в Израиле выступают за любое соглашение, которое поможет освободить заложников.
Но также есть опасения, что более длительная передышка позволит боевикам перегруппироваться перед возобновлением израильской военной кампании.
Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он готов к продлению соглашения о прекращении огня, но целью ЦАХАЛ по-прежнему остается полное уничтожение ХАМАС.