Bloomberg: "Ряд стран ЕС" - за смягчение санкций против РФ

"Группа крупных стран Евросоюза" добивается смягчения готовящихся властями ЕС новых санкций против России - об этом сообщило в субботу, 25 ноября, агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Речь идет о планируемых ограничительных мерах, которые должны будут помешать РФ обходить наложенные на нее санкции через третьи страны - а именно, приобретать через компании-посредники, зарегистрированные в этих странах некоторые ключевые товары, такие, как полупроводники, которые могут использоваться для производства военной продукции.

По плану руководства ЕС, компании-экспортеры таких товаров должны будут перед ее поставкой вносить определенную сумму на депозитный счет. Если выяснится, что продукция в итоге поставляется в нарушении санкций, как минимум половина этой суммы должна будет пойти в специальный фонд для поддержки Украины, а контракт на поставку должен быть разорван. Кроме того, экспортеров обяжут отчитываться о нарушении санкций компаниями из третьих стран.