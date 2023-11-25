Давид Арахамия: РФ обещала Украине мир за отказ от НАТО

Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, который возглавлял делегацию Украины на переговорах с Россией, рассказал, что весной 2022 года российская делегация предлагала закончить войну, если Украина примет нейтралитет и откажется вступать в НАТО.

"Они действительно почти до последнего надеялись, что они нас дожмут до подписания такого соглашения, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было самое большое для них дело. Они готовы были закончить войну, если мы возьмем - как Финляндия когда-то - нейтралитет и дадим обязательства, что мы не будем вступать в НАТО. Фактически ключевой пункт был этот", - заявил Арахамия в интервью журналистке телеканала "1+1" Наталье Мосейчук, опубликованном на ее YouTube-канале в пятницу, 24 ноября.

Причины отказа Киева от соглашения