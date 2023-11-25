Новый рейтинг партий: социал-демократы поднимаются все выше

По последним данным, за социал-демократов намерены голосовать 20,3% участников опроса (в октябре 18%).

На втором месте в рейтинге остается Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ). В ноябре за консерваторов планировали голосовать 8%, а в октябре - 9,3% респондентов.

На третьем месте оппозиционный Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), за него планировали голосовать 7,7% участников опроса (7,3% в октябре).

Далее в рейтинге – демократический союз "Во имя Литвы" (в ноябре 6,7%, в октябре 7,5%).

За месяц улучшился рейтинг Движения либералов - в ноябре 5,7%, в октябре 4,7%.

За Партию труда намеревались голосовать 2,8% респондентов, за "Свободу и справедливость" – 2,7%.

За Союз народа и справедливости в ноябре голосовали бы 2,4% респондентов, а за Литовскую партию регионов - 2,3%.

За Партию свободы голосовали бы 1,9% избирателей, за Избирательную акцию поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) - 1,3%, за другую партию - 1,4%.