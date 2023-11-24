Осужденный Масюлис явился в отделение клайпедской полиции

 
ELTA
Дайнора Панкуне
ru.DELFI.lt
Eligijus Masiulis
Eligijus Masiulis
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

В полицейское отделение Клайпеды явился осужденный по делу о политической коррупции MG Baltic бывший лидер Движения либералов Элигиюс Масюлис. Он сказал, что верит, что Верховный суд Литвы примет благоприятный для него приговор.

"Может ли настроение быть хорошим? Конечно, нет. По-человечески очень тяжело. Но наш путь нелегок. Отбывая наказание, я буду ждать решения Верховного суда и, думаю, что это не конец, а решение Верховного суда будет благоприятным", – сказал журналистам в Клайпеде Масюлис. Он сказал, что жалобу в Верховный суд Литвы еще не подал.

По словам Масюлиса, с учетом того, что дело объемное, на подготовку жалобы потребуется больше времени.

Портал lrt.lt сообщал, что Масюлис должен отбывать наказание в Каунасской тюрьме, однако Масюлис сказал, что, по его данным, его повезут в Шяуляй. Бывший политик сказал, что сам хотел поехать в тюрьму, но ему сказали, что он начала должен явиться в полицию.

"Я впервые столкнулся с такой ситуацией. Я не знаю, я склонен делать все, как мне говорят. Правда, я хотел сэкономить горючее полиции и говорил, что сам могу поехать, куда требуется, но мне сказали, что такой порядок", – рассказал Масюлис.

"Все дело восьмой год с политическими специями", – сказал Масюлис.

Он привез с собой одежду и несколько книг.

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