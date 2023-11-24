В Вильнюсе открылось обновленное здание железнодорожного вокзала

"Больше 30 лет назад никаких особых обновлений в здании не было, за это время значительно изменились и сами поездки и привычки путешественников. Сейчас в здании вокзала будет просторнее, уютнее", – сказала представитель "Литовских железных дорог" Виктория Маковскене.
В здании вокзала появилась зона общепита, зал ожиданий с местами отдыха и большая коммерческая зона.
Вокзал был обновлен в соответствии с планами Vilnius Connect.
Работы выполнила компания DP Group. Работы обошлись в 1,8 млн. евро.
В последний раз изнутри вокзал обновляли в 1998 году.
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