У здания Сейма – пикет в поддержку Стамбульской конвенции

Прохожих приглашали зайти в палатку пикетчиков и сфотографироваться с плакатами в поддержку конвенции: "Права женщин – универсальные и неделимые права человека!", "Насилие над женщинами – преступление и нарушение прав человека!", "НЕТ насилию над женщинами!", "Я за эффективную защиту женщин от домашнего насилия!".
Л. Г. Василяускене отмечает, что тот факт, что некоторые европейские страны, в том числе Литва, до сих пор не ратифицировали эту конвенцию, является победой авторитарных режимов.
"Это самый прогрессивный документ, в котором для государств все четко прописано, как перейти от имитационной защиты и помощи к настоящей, реальной и специализированной помощи женщинам и детям от домашнего насилия и мужского насилия над женщинами и детьми в близком окружении", – рассказала журналистам на пикете Л. Г. Василяускене.
"В Сейме есть крайне правые лоббисты, (...) которые работают против государственной политики, против демократии и чья риторика относительно ЛГБТ-сообщества, и преодоления насилия над женщинами и по вопросам прав человека мало чем отличается от риторики Путина. (...) Это очень большая угроза – это именно то, из-за чего восточные соседи потирают руки", – отметила глава неправительственной организации.
По словам инициатора пикета, настойчивое стремление к диалогу с общественностью дает ощутимые результаты.
"Наши усилия как капля, которая тот камень точит – они дали такой результат, что после того, как 150 организаций подписали совместное заявление, Сейм обратился в Конституционный Суд за разъяснениями по поводу соответствия этой конвенции Конституции Литвы. Так что, можно сказать, что дискуссия уже перешла на более высокий уровень", – говорит руководитель Вильнюсского женского дома.