У здания Сейма – пикет в поддержку Стамбульской конвенции

Прохожих приглашали зайти в палатку пикетчиков и сфотографироваться с плакатами в поддержку конвенции: "Права женщин – универсальные и неделимые права человека!", "Насилие над женщинами – преступление и нарушение прав человека!", "НЕТ насилию над женщинами!", "Я за эффективную защиту женщин от домашнего насилия!".

Л. Г. Василяускене отмечает, что тот факт, что некоторые европейские страны, в том числе Литва, до сих пор не ратифицировали эту конвенцию, является победой авторитарных режимов.

"Это самый прогрессивный документ, в котором для государств все четко прописано, как перейти от имитационной защиты и помощи к настоящей, реальной и специализированной помощи женщинам и детям от домашнего насилия и мужского насилия над женщинами и детьми в близком окружении", – рассказала журналистам на пикете Л. Г. Василяускене.