Посол Германии сообщил, когда Украина получит еще одну систему Patriot

Об этом заявил посол Германии в Украине Мартин Йегер в интервью агентству "Укринформ".
"Ситуация зимой сейчас может стать очень сложной. Украинская сторона сделала все возможное, чтобы подготовиться к этой ситуации, и мы помогли с подготовкой. Я уже говорил о нашей поддержке противовоздушной обороны. В дополнение к упомянутым системам IRIS-T, зимой здесь будет развернута еще одна система Patriot из Германии", - сказал он
Посол уточнил, что сейчас в Украину уже доставлены из Германии четыре системы IRIS-T и "в ближайшие годы" будут поставлены дополнительные системы.
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