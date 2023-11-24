Посол Германии сообщил, когда Украина получит еще одну систему Patriot

 
ELTA
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Patriot
Patriot
ФОТО: dpa / Scanpix

Зимой в Украине будет развернута дополнительная система противовоздушной обороны Patriot из Германии.

Об этом заявил посол Германии в Украине Мартин Йегер в интервью агентству "Укринформ".

"Ситуация зимой сейчас может стать очень сложной. Украинская сторона сделала все возможное, чтобы подготовиться к этой ситуации, и мы помогли с подготовкой. Я уже говорил о нашей поддержке противовоздушной обороны. В дополнение к упомянутым системам IRIS-T, зимой здесь будет развернута еще одна система Patriot из Германии", - сказал он

Посол уточнил, что сейчас в Украину уже доставлены из Германии четыре системы IRIS-T и "в ближайшие годы" будут поставлены дополнительные системы.

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