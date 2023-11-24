В пятницу по-прежнему будет идти мокрый снег

Идти в основном будет мокрый снег, во второй половине дня - снег. Будет дуть сильный, но более спокойный, чем накануне ветер. Температура воздуха сегодня будет 1–6 градусов тепла, но к вечеру похолодает, поэтому ожидается гололед.

В ночь на субботу Литва останется в зоне действия низкого давления, bно погода будет спокойнееs. Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны прогнозируют небольшие осадки. Больше осадков ожидается на северо-западе. Ветер успокоится. Ночью будет 1–6 градусов мороза, поэтому ожидается гололед.

В субботу днем облачность увеличится, прояснения будут кратковременными. В большинстве районов ожидаются осадки, в основном небольшой снег. Ветер будет дуть переменного направления. Будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.