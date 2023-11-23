В пограничной службе Финляндии допустили открытие границы на рождественские праздники

 
YLE.fi
Suomijos ir Rusijos siena
Suomijos ir Rusijos siena
ФОТО: Imago / Scanpix
Пункты пропуска, закрытые на восточной границе, могут открыться в Рождество. Это в комментарии Yle допустил заместитель начальника пограничной службы Маркку Хассинен.

В своих рассуждениях он сослался на то, что новое решение правительства закрыть почти все пограничные переходы отменило предыдущее решение о закрытии Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала.

"На практике это работает так: если в уже принятое решение не вносятся какие-либо изменения, то действие решения прекращается до Рождества (23.12.). Но насколько я понимаю, не исключено, что решение придется пересмотреть раньше", – рассуждает Маркку Хассинен.

По словам заместителя начальника пограничной службы, практические последствия закрытия пунктов пропуска постоянно оцениваются, и решения принимаются исходя из этого.

При этом правительство всячески подчеркивает, что может в любой момент ужесточить ограничения.

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YLE.fi
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