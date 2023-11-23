Скоро открывается горнолыжный центр "Лепкальнис"

В ближайшую субботу, 25 ноября, в 09:00 ч. для всех любителей зимних видов спорта откроется лыжный центр "Лепкальнис" в Вильнюсе. Сообщается, что будут работать склоны 2, 3 и 10 (склон для новичков), а также подъемники 1, 2, 3 и 8.

"Зимний сезон начнется в эту субботу (25 ноября) в 9:00. Горнолыжная школа будет работать в полном объеме, склон для начинающих также будет готов к приему новичков", — говорится в заявлении горнолыжного центра "Лепкальнис".

С первых дней открытия будут работать прокат оборудования, горнолыжная школа и кафе на горе.