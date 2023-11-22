Премьер-министры Литвы и Южной Кореи обсудили укрепление двусторонних отношений

"Не имея привилегии безопасного соседства, наши государства очень хорошо понимают, насколько важно в это время укреплять сотрудничество демократий. Мы рады активизации отношений, диалогу единомышленников и надеемся, что это только начало еще более тесных отношений между Литвой и Южной Кореей", - сказала премьер-министр И. Шимоните.
Премьер подчеркнула, что по мере укрепления партнерства между Литвой и Южной Кореей важно наполнять его конкретными деловыми, инвестиционными и другими проектами.
В ходе беседы также была представлена кандидатура Южной Кореи на проведение всемирной выставки ЭКСПО-2030 в Пусане, указывает правительство.