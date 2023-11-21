Департамент миграции предложил МИД аннулировать литовское гражданство Лиепе

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ilze Liepa
Ilze Liepa
ФОТО: TopFoto / Scanpix
Департамент миграции предложит Министерству внутренних дел (МВД) обратиться к главе страны с просьбой аннулировать литовское гражданство, предоставленное в порядке исключения российской балерине Илзе Лиепе.

"В ближайшее время Департамент миграции, после оценки всей полученной информации, подготовит и направит в МВД обращение с предложением обратиться к президенту Республики по поводу утраты гражданства", - говорится в письменном комментарии, переданном Elta Департаментом миграции.

В начале месяца Департамент миграции направил запросы в Министерство иностранных дел (МИД), Департамент государственной безопасности (ДГБ) и Департамент полиции – относительно угроз государственной безопасности, исходящих от И. Лиепы, или поддержки враждебного режима.

После получения информации из Департамента, МВД обратится к президенту, который на основании заключения Комиссии по гражданству принимает окончательные решения относительно лишения гражданства, предоставленного в порядке исключения.

Литовское гражданство российской балерине И. Лиепе было предоставлено в 2000 году в порядке исключения – такое решение было принято с учетом того, что солистка московского Большого театра более 10 лет танцевала с литовским артистом балета Пятрасом Скирмантасом.

Вопросы о гражданстве И. Лиепы возникли после появления интервью балерины, в котором она не скрывает своих симпатий к В. Путину, называет войну в Украине спецоперацией и открыто презирает западный мир и его ценности.

"Нам очень повезло, что у нас есть такой лидер как Владимир Владимирович Путин, который служит своему отечеству и верен своему долгу", - сказала И. Лиепа в интервью.

По данным МВД, 800 лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, получили гражданство Литвы в порядке исключения. Министерство заявляет, что обратится в ДГБ с просьбой тщательно оценивать этих лиц и оперативно предоставлять ​​информацию о них.

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