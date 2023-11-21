10 дней в ловушке: в Индии установили первый визуальный контакт с рабочими, застрявшими в тоннеле

Власти опубликовали видеозапись, после того как в туннель направили через трубопровод камеру.

Ранее спасатели проложили этот трубопровод, чтобы доставить людям готовую пищу. По словам властей, рабочие в безопасности: им доступны свет, кислород, сухие продукты, вода и медикаменты.

В то же время ведут подготовку к вертикальному бурению через 60-метровую кучу обломков, чтобы протолкнуть туда трубу достаточно большую, через которую рабочие смогут вылезти наружу.