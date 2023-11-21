Кремль отказался отвечать на вопрос: ЛГБТ — часть общества или экстремисты?

«Не считаю себя вправе каким-то образом комментировать, принимая во внимание обращение по линии Минюста. Поэтому здесь я ничего не хотел бы говорить по этой теме», — сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос BBC, является ли ЛГБТ-сообщество экстремистами, как считает Минюст, или частью общества, о чем на прошлой неделе говорил президент России Владимир Путин.

Министерство юстиции в пятницу подало в Верховный суд России иск о признании экстремистской организацией и запрете «международного общественного движения ЛГБТ». Из заявления Минюста следовало, что речь идет об ЛГБТ-сообществе в целом.

В тот же день Путин, отвечая на вопрос о деятелей культуры об ЛГБТ-тематике, произнес фразу: «Неожиданную вещь скажу. И они тоже — эти темы и эти люди — имеют право на то, чтобы выигрывать [конкурсы], показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди. Плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы».