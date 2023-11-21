Литва выделит 1 млн евро на интеграцию лиц, пострадавших от войны

"Украине необходимы дополнительные средства для интеграции бывших солдат и пострадавших", - сказала Г. Скайсте на пресс-конференции в понедельник.
Как сказал М. Боуман, эти финансы будут направлены в украинскую программу Фонда действий по обеспечению гендерного равенства и равноправия ЕБРР, целью которого является создание бизнес-среды и развитие человеческого капитала. По программе также оказывается психологическая помощь лицам, пострадавшим от войны.
"Наши клиенты в Украине сталкиваются с огромными вызовами, связанными с рабочей силой. Этот фонд поможет тем, кто столкнулся с негативными последствиями выезда беженцев из страны, перемещения людей внутри страны, мобилизации военного потенциала. Это также поможет интегрировать ветеранов войны", - сказал М. Боуман.
"Мы ценим тесное сотрудничество Литвы с ЕБРР и его вклад, который позволяет нам способствовать развитию человеческого капитала и повышению его устойчивости в Украине. Мы гордимся поддержкой, которую Банк уже оказал ветеранам войны в Украине, и обязались продолжать помогать другим пострадавшим группам", - пояснил он.
По данным Минфина, Литва является третьей страной-донором, внесшей вклад в этот фонд. Ранее средства в него внесли Япония и Тайвань. Ожидается, что Литва переведет средства в фонд до конца 2023 года.
В ходе встречи перед подписанием Г. Скайсте и М. Боуман, находящийся с визитом в Литве, также обсудили инвестиции ЕБРР в Литве и роль банка в оказании поддержки Украине. Министр финансов надеется, что банк продолжит интенсивно инвестировать в Литву и будет способствовать экономическому преобразованию и энергетической независимости.
"Инвестиции Банка важны для содействия экономическим преобразованиям и устойчивости. Это особенно важно в нынешнем геополитическом контексте, когда для продвижения энергетической независимости необходимы крупные инвестиции в возобновляемую энергетику. Также способствовать достижению зеленых целей", - пояснила Г. Скайсте.
Инвестиции ЕБРР в Литву в 2022 году составили 208 млн. евро и были направлены на стратегические цели страны, такие как укрепление энергетической независимости и повышение экономической устойчивости.