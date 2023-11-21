Литва выделит 1 млн евро на интеграцию лиц, пострадавших от войны

"Украине необходимы дополнительные средства для интеграции бывших солдат и пострадавших", - сказала Г. Скайсте на пресс-конференции в понедельник.

Как сказал М. Боуман, эти финансы будут направлены в украинскую программу Фонда действий по обеспечению гендерного равенства и равноправия ЕБРР, целью которого является создание бизнес-среды и развитие человеческого капитала. По программе также оказывается психологическая помощь лицам, пострадавшим от войны.

"Наши клиенты в Украине сталкиваются с огромными вызовами, связанными с рабочей силой. Этот фонд поможет тем, кто столкнулся с негативными последствиями выезда беженцев из страны, перемещения людей внутри страны, мобилизации военного потенциала. Это также поможет интегрировать ветеранов войны", - сказал М. Боуман.