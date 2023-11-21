Парад в Вильнюсе по случаю 105-летия восстановления Литовской армии: будет перекрыто движение на некоторых улицах

Указывается, что в субботу на столичном проспекте Конституции пройдет парад военнослужащих и военной техники Литовской армии и союзников по НАТО.

Также будет вручена награда "Воин" за самоотверженные, благородные или рискованные поступки.

В ходе мероприятия по проспекту Конституции пройдут более 1,4 тыс. литовских и союзных военнослужащих, в том числе группы флагов командных пунктов британской и канадской армий, возглавляющие боевые группы дислоцированных в Латвии и Эстонии батальонов передовых сил, а также многонационального Северо-восточного корпуса НАТО.

"Праздничные мероприятия пройдут и в других городах, день рождения армии отмечают в иностранных военных представительствах, международных военных штабах и операциях, в которых служат литовские военнослужащие", - говорится в сообщении Литовской армии для СМИ.

Литовская армия отмечает, что во время мероприятий с 18 час. пятницы до 16 час. субботы будет перекрыто движение на проспекте Конституции, улицах Львиво и Упес.