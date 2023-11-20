Рассматривается возможность удаленной проверки личности

Служба по регулированию связи стремится законодательно закрепить возможность дополнительной видеоверификации личности физических лиц.

"Новые передовые технологические решения уже позволяют безопасно и надежно устанавливать личность человека дистанционно с помощью видео, однако действующий порядок подтверждения личности человека пока не предусматривает такой возможности", — пояснила Ирма Казлиене, руководитель службы по цифровым услугам.

По ее словам, проект установит основные требования к видеоверификации личности, предусматривая, что детали процесса должны быть описаны в эксплуатационных документах.