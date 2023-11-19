Нетаньяху скептично воспринял идеи Байдена по сектору Газа

Кроме прочего, Байден высказал мнение, что сектор Газа и Западный берег реки Иордан должны "воссоединиться" под руководством возрожденной палестинской администрации", пока не будет выработано решение по существованию двух государств.

"Нашей целью должно быть не просто остановить войну на сегодняшний день - нашей целью должно быть остановить войну навсегда, разорвать порочный круг насилия и создать в Газе и на всем Ближнем Востоке нечто более сильное, чтобы история перестала повторяться", - написал американский лидер, подчеркивая, что лишь существование двух государств обеспечит долгосрочную безопасность израильскому и палестинскому народам.

Биньямин Нетаньяху о ПНА

"Думаю, что администрация Палестинской автономии в ее нынешнем виде не в состоянии взять на себя ответственность за сектор Газа", - заявил Нетаньяху на пресс-конференции в Тель-Авиве, комментируя по просьбе журналистов тезисы Джо Байдена.