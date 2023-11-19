Синоптики сообщают, что ожидается самая холодная ночь

Местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в южных регионах страны.

Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер. К концу дня температура во многих местах станет слабо отрицательной - около 0-2 градусов мороза, а на побережье прогреется до 1-3 градусов тепла.

В ночь на понедельник циклон попытается приблизиться с запада, но его движению будет препятствовать область высокого давления на востоке. Где-то пойдет небольшой снег.

Юго-восточный, восточный ветер усилится до порывистого, на побережье ожидается порывы до 15 м/с. Ночью во многих районах вновь похолодает до 0-4 градусов, самая холодная ночь будет в Северной Литве - там температура опустится до 6 градусов.

В понедельник днем небо вновь будет облачным, лишь кое-где будут небольшие прояснения.

Местами снова выпадет небольшой снег. Ветер юго-восточный, восточный, на побережье порывы до 15 м/с.

Днем температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.