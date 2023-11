Антисемитский скандал в X: соцсеть теряет рекламодателей

Ранее об аналогичном решении объявил американский IT-гигант IBM. Корпорация заявила, что она "абсолютно нетерпима к разжиганию ненависти и дискриминации" и приостанавливает свою рекламную кампанию на платформе микроблогов до тех пор, "пока эта совершенно неприемлемая ситуация не будет расследована". По данным The New York Times, корпорация собиралась потратить на рекламу в X 1 млн долларов в четвертом квартале текущего года.