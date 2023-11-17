Решение о назначении нового генерального секретаря НАТО примут за закрытыми дверями

Кроме того, подчеркивается, что до сих пор все генеральные секретари были мужчинами, но теперь, возможно, настало время, чтобы эту должность заняла женщина-политик.

"Кандидаты из Восточной Европы, безусловно, подчеркивают, что на самом деле пришло время прекратить проводить линию между старым и новым, и Восточной Европе обязательно надо отвести значимую роль", – сказал Миксер и добавил, что помимо премьер-министра Эстонии Каи Каллас, есть и другие достойные кандидаты-женщины из этого региона.

Всё это, по словам Миксера, конечно, не означает, что следующий генеральный секретарь альянса не может быть мужчиной и не может быть выходцем из Западной Европы.