Полиция Украины возбудила второе дело в отношении Алексея Арестовича

Вскоре после конфликта Арестович обратился в госбюро расследований Украины и обвинил Пипу в разжигании межнациональной розни. После этого около 30 депутатов обратились в полицию с заявлением на Арестовича в связи с ложным сообщением об уголовном преступлении.
Арестович сообщение полиции пока не комментировал.
Ранее с заявлением на Арестовича в полицию обратилась депутат Верховной рады Инна Совсун. Поводом стало видео, в котором экс-советник нелицеприятно отозвался о женщинах. По мнению Совсун, Арестович нарушил статью Уголовного кодекса Украины о распространении нетерпимости и дискриминации. Бывший советник украинского президента все обвинения отверг.
По последним данным, Арестович находится за границей.
Радио Свобода
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