Полиция Украины возбудила второе дело в отношении Алексея Арестовича

В заявлении полиции имя Арестовича не упоминается. Агентство УНИАН сообщает, что речь идёт о конфликте между Арестовичем и депутатом Верховной рады Натальей Пипой. Летом Пипа сделала замечание подростку из Одессы, который исполнял на улице во Львове песни Виктора Цоя на русском языке. Музыкант в ответ начал оскорблять Пипу, после чего она обратилась в полицию.