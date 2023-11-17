Зеленский: у Украины истощаются запасы артиллерийских снарядов

Три человека погибли и более десяти были ранены в результате российских обстрелов Херсона, южного города на берегу Днепра.

Как сообщил в Telegram губернатор области Александр Прокудин, в Белозерке, расположенной в 10 км к западу от Херсона, спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины. Ещё один человек погиб в результате другого российского удара по самому Херсону утром. Несколькими часами ранее погибла 75-летняя женщина, находившаяся в своей квартире.

Между тем только что назначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл накануне в Одессу, где встретился с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой.

Министры посетили пострадавший в результате российского обстрела в июле Спасо-Преображенский кафедральный собор, затем направились в Одесский торговый порт.

Украина согласовала "специальный механизм" с Великобританией и группой британских страховых компаний для предоставления льготного военного страхования экспорта страны, заявил Кэмерон.