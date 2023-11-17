В Литве 29 муниципалитетов награждены за безупречное демократическое управление

"В сложном контексте безопасности укрепление демократии является приоритетом для Литвы и всего региона. Только демократически сильное и устойчивое общество может преодолеть сегодняшние вызовы. Поэтому я рада, что все больше муниципалитетов в Литве стремятся реализовать принципы хорошего демократического управления", - сказала А. Билотайте на церемонии награждения.

В этом году в оценке приняли участие 39 муниципалитетов страны. В первой оценке 2020 года приняли участие 35 муниципалитетов, награду получили 14. В этом году вдвое больше муниципалитетов, соответствующих двенадцати принципам надлежащего демократического управления.