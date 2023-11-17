В Литве научат как реагировать на ложные сообщения, после гибридной атаки на образовательные учреждения

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

На этой неделе представители муниципалитетов, образовательных и других учреждений участвуют в программе обучения тому, как реагировать на сообщения о заложенной взрывчатке или другие угрозы подобного характера, сообщает Министерство внутренних дел Литвы (МВД).

По данным министерства, Школа пожарных-спасателей подготовила программу обучения, согласно которой на этой неделе каждый день организует дистанционные семинары.

За первые три дня в тренинге приняли участие 882 руководителя и представителя муниципалитетов, образовательных и других организаций.

Также указывается, что после каждого тренинга проводится опрос участников. В дальнейшем результаты опросов будут систематизированы и будет подготовлен отчет по итогам всего цикла обучения. Также будет оценена необходимость привлечения представителей других компетентных учреждений к проведению этих тренингов в будущем.

После гибридной атаки, произошедшей в октябре, когда образовательные заведения, государственные учреждения и частные компании по всей Литве получали ложные сообщения о взрывчатых веществах, министр внутренних дел Агне Билотайте поручила Департаменту пожарной безопасности и спасения подготовить программу обучения и провести цикл тренингов тому, как учреждениям следует реагировать при получении подобных сообщений.

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