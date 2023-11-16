СМИ: ученые обнаружили, что микропластик может влиять на погоду

Ученые обнаружили микропластик в большинстве образцов воздуха, взятых на вершине горы Тайшань (1545 метров). По мнению исследователей, частицы могли попасть туда из близлежащего города Тайань, где живет больше 5 миллионов человек, и других населенных пунктов. Это не первое подобное открытие: ранее частицы микропластика находили в облаках на горе Фудзияма.
Авторы нового исследования построили компьютерные модели, описывающие движение микропластика, и предположили, что частицы могут интенсифицировать образование облаков. В результате дождей эти частицы затем попадают в водоемы и, в конечном счете, в организмы людей и животных.
Что важно знать про микропластик
Микропластиком называют мелкие фрагменты пластика длиной менее пяти миллиметров. По данным японских ученых, обнаруживших следы пластика на Фудзияме, основным источником таких частиц становится косметическая продукция, бытовая химия и промышленные предприятия, а также пластиковые изделия широкого потребления. Помимо облаков и водоемов, микропластик находили в арктическом снеге и в организмах животных.
Влияние микропластика на человеческий организм пока изучено мало. В 2019 году эксперты Всемирной организации здравоохранения не нашли серьезных рисков в употреблении питьевой воды с частицами микропластика. При этом они уточнили, что информации об этом недостаточно и необходимы дальнейшие исследования.