Премьер: правительство не рассматривает возможность закрыть КПП с Беларусью

"Чем меньше пунктов пропуска, тем актуальнее дилемма: меньше трафика или намного длиннее очереди. В настоящее время у нас есть четыре пункта, через которые пропускают и людей, и грузы. И я не утверждаю, что варианты пропускного режима не будут рассматриваться, однако пока правительство этим не занимается", — сказала Шимоните журналистам в Сейме.