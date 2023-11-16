Литовский профсоюз работников образования предлагает министерству встретиться: надо искать компромиссы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Andrius Navickas
Andrius Navickas
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas
Литовский профсоюз работников образования (ЛПСРО) утверждает, что получил и рассмотрел предложение министерства образования, науки и спорта (МОНС) о продлении переговоров. Профсоюз информирует, что предложения министерства неприемлемы, но предлагает встретиться и обсудить их.

"ЛПСРО открыт для конструктивных переговоров, поэтому предлагает организовать встречу и официально приглашает МОНС 20 ноября в 13 час. прибыть в офис ЛПСРО по адресу Вингрю 6А", - указывается в распространенном сообщении профсоюза.

Профсоюз также внес компромиссные предложения относительно ранее выдвинутых требований, предусматривающих улучшение условий труда педагогов.

"После оценки предложений, представленных в обращении, ЛПСРО сообщает, что предложения, представленные МОНС по существенным вопросам – неприемлемы. В отправленном письме говорится, что никаких переговоров по выполнению требований, связанных с повышением заработной платы, структурой нагрузки и сокращением количества учащихся в классах в пределах, указанных ЛПСРО, вестись не будет", - говорится в сообщении.

"Позиция МОНС не является переговорной, она не направлена ​​на поиск решений, устраивающих обе стороны, заявлено, что компромиссы рассматриваться не будут, и в одностороннем порядке навязывается другая позиция. Это не похоже ни на переговоры во время забастовки, ни на согласование, которое гарантировал бы отраслевой коллективный договор", - утверждает профсоюз, возглавляемый Андрюсом Навицкасом.

Однако члены профсоюза подчеркивают, что намерены вернуться к переговорным позициям.

"Мы намерены вернуться к переговорным позициям и решать возникающие вызовы и согласовывать компромиссные варианты", - говорится в сообщении, распространенном ЛПСРО.

С 29 сентября по 12 октября шла активная забастовка учителей, организованная профсоюзом работников образования.

12 октября, после того как забастовка перешла в пассивную фазу, учителя вернулись к работе в классах.

Однако вернуться к активной забастовке планируется 22 ноября.

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