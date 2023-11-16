Литовский профсоюз работников образования предлагает министерству встретиться: надо искать компромиссы

"ЛПСРО открыт для конструктивных переговоров, поэтому предлагает организовать встречу и официально приглашает МОНС 20 ноября в 13 час. прибыть в офис ЛПСРО по адресу Вингрю 6А", - указывается в распространенном сообщении профсоюза.

Профсоюз также внес компромиссные предложения относительно ранее выдвинутых требований, предусматривающих улучшение условий труда педагогов.

"После оценки предложений, представленных в обращении, ЛПСРО сообщает, что предложения, представленные МОНС по существенным вопросам – неприемлемы. В отправленном письме говорится, что никаких переговоров по выполнению требований, связанных с повышением заработной платы, структурой нагрузки и сокращением количества учащихся в классах в пределах, указанных ЛПСРО, вестись не будет", - говорится в сообщении.