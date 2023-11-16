В Неринге продолжается реконструкция велодорожки

Дирекция автомобильных дорог Литвы (LAKD) сообщает, что на этой неделе начались процедуры публичных закупок на строительство той части пешеходной и велосипедной дорожки Смильтине-Нида, которая еще не была модернизирована.

По информации Дирекции, ожидается, что после успешного завершения закупочных процедур строительство оставшейся части тропы Смильтине-Нида может начаться в первой половине следующего года. Срок выполнения работ составляет 8 месяцев.

Протяженность тропы Смильтине-Нида, которая будет обустроена в ходе работ, составляет почти 22 км. Общая протяженность тропы составляет около 50 км. Большая часть тропы, почти 36 км от Смильтине до Прейлы, находится в ведении Дирекция автомобильных дорог Литвы, а остальная часть — в ведении муниципалитета Неринги.