Армонайте: одна из крупнейших южнокорейских бизнес-корпораций рассматривает Литву для сотрудничества

"Вторая по величине южнокорейская бизнес-корпорация рассматривает Литву как потенциальную страну для развития своей деятельности в Европе, что является чрезвычайно важным шагом на пути сотрудничества между Литвой и Южной Кореей. Мы обсудили конкретные ожидания и перспективы развития, которые поспособствуют созданию новых возможностей как для Литвы, так и для Южной Кореи", – говорит министр экономики и инноваций А. Армонайте.

Сообщается, что на встрече присутствовали и другие представители SK Group, приехавшие в Литву с планами по установлению партнерских отношений в Литве. Южнокорейская SK Group владеет более чем 120 компаниями в сфере энергетики, биологических наук, производства современных материалов, мобильности и полупроводников.

С руководителями южнокорейской бизнес-корпорации SK Group министр А. Армонайте встречалась в сентябре прошлого года, а в мае состоялась встреча с представителями их компании SK E&S, которая является одной из крупнейших нефтегазовых компаний в Азии.