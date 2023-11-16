Армонайте: одна из крупнейших южнокорейских бизнес-корпораций рассматривает Литву для сотрудничества

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Aušrinė Armonaitė
Aušrinė Armonaitė
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте встретилась с главой южнокорейской бизнес-корпорации SK Group Тэ Вон Чей, прибывшим в Литву для обсуждения возможностей по расширению деятельности корпорации в Литве, сообщает министерство.

"Вторая по величине южнокорейская бизнес-корпорация рассматривает Литву как потенциальную страну для развития своей деятельности в Европе, что является чрезвычайно важным шагом на пути сотрудничества между Литвой и Южной Кореей. Мы обсудили конкретные ожидания и перспективы развития, которые поспособствуют созданию новых возможностей как для Литвы, так и для Южной Кореи", – говорит министр экономики и инноваций А. Армонайте.

Сообщается, что на встрече присутствовали и другие представители SK Group, приехавшие в Литву с планами по установлению партнерских отношений в Литве. Южнокорейская SK Group владеет более чем 120 компаниями в сфере энергетики, биологических наук, производства современных материалов, мобильности и полупроводников.

С руководителями южнокорейской бизнес-корпорации SK Group министр А. Армонайте встречалась в сентябре прошлого года, а в мае состоялась встреча с представителями их компании SK E&S, которая является одной из крупнейших нефтегазовых компаний в Азии.

Также в ходе визита в Южную Корею министр встретилась с главой ведущего мирового производителя полупроводников SK Hynix и ознакомила его с литовскими лазерными компаниями.

По итогам 2022 г., товарооборот между Литвой и Южной Кореей составил 211 млн евро. Литовский экспорт в Южную Корею составил 114 млн евро, а импорт – 97 млн евро.

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