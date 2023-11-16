СМИ: почему Дании поручат блокировать российские нефтяные танкеры?

Согласно новым планам Евросоюза, Дания должна будет проверять и, возможно, блокировать российские нефтяные танкеры, проходящие через ее воды.

В соответствии с законами, позволяющими государствам проверять суда, представляющие, по их мнению, экологическую угрозу, североевропейская страна будет проверять танкеры, не имеющие западной страховки.

Поручение Копенгагену прозвучало в тот момент, когда Запад ищет новые способы обеспечить соблюдение ограничения на поставки российской нефти с ценовым потолком в 60 долларов за баррель.

Западные чиновники признали, что в прошлом месяце "практически ни одна" из экспортируемых Москвой партий нефти не была продана дешевле 60 долларов, сообщила во вторник газета Financial Times.