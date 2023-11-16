Под завалами в жилом доме в Селидово продолжаются спасательные работы

«По предварительной информации, под завалами могут находится еще два человека», — говорится в заявлении.

Многоквартирный дом в Селидово попал под удар накануне утром. Два человека погибли, трое получили ранения, еще шесть человек, в том числе ребенок, были эвакуированы спасателями.