Под завалами в жилом доме в Селидово продолжаются спасательные работы

 
bbcrussian.com
ФОТО: МВД УКРАИНЫ
Вторые сутки продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы на месте частично разрушенного четырехэтажного жилого дома в городе Селидово в Донецкой области, сообщает МВД Украины.

«По предварительной информации, под завалами могут находится еще два человека», — говорится в заявлении.

Многоквартирный дом в Селидово попал под удар накануне утром. Два человека погибли, трое получили ранения, еще шесть человек, в том числе ребенок, были эвакуированы спасателями.

По предварительным данным, обстрел велся из зенитно-ракетного комплекса С-300, сообщала накануне прокуратура Донецкой области. Российская сторона не комментировала обстрел этого города.

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