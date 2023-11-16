Под завалами в жилом доме в Селидово продолжаются спасательные работы

«По предварительной информации, под завалами могут находится еще два человека», — говорится в заявлении.
Многоквартирный дом в Селидово попал под удар накануне утром. Два человека погибли, трое получили ранения, еще шесть человек, в том числе ребенок, были эвакуированы спасателями.
По предварительным данным, обстрел велся из зенитно-ракетного комплекса С-300, сообщала накануне прокуратура Донецкой области. Российская сторона не комментировала обстрел этого города.
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