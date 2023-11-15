В Вильнюсском самоуправлении выявлены коррупционные риски в правовом регулировании конкурсов архитектурных идей

В пресс-релизе Службы специальных расследований (ССР) утверждается, что с учетом положений Закона об архитектуре, архитектурные конкурсы должны проводиться для сооружений, которые планируется возводить в старом городе, исторической или центральной части, без применения исключений к их назначению или площади, в целях обеспечения архитектурной и урбанистической целостности проектов новых или реконструируемых сооружений на территориях этих городов.

В новом решении утверждены сооружения лишь нескольких категорий и назначений с определением их конкретной высоты или площади, в старом городе и центральной части города Вильнюса, архитектурные идеи которых подлежат оценке путем объявления проектных конкурсов.

Таким образом, при разработке проекта и указании площади сооружения хотя бы на несколько квадратных сантиметров меньше, требование относительно организации архитектурного конкурса становится необязательным.