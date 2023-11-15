В США одобрен проект финансирования правительства без помощи Украине и Израилю

Палата представителей Конгресса США приняла временный законопроект о двухэтапном финансировании правительства, позволяющий предотвратить шатдаун.

За него проголосовали 336 конгрессменов, включая 209 демократов, против — 95.

Согласно документу, часть ведомств будут обеспечены до 19 января. Остальные, включая министерство обороны, до 2 февраля.

При этом законопроект не предусматривает выделения помощи Украине и Израилю.