Егор Гран: "Для меня "великая русская культура" — это ГУЛАГ"

Все зависело от воли начальника лагеря, поведения заключенного, это было способом давления и шантажа. Правда, с моей матерью шантаж бы вряд прошел, да и подобие правового государства тогда существовало в отличие от сегодняшнего дня. Невозможно было, например, избить заключенного, или нужно было сделать так, чтобы вообще никто об этом не узнал. Сегодня с политзаключенными или другими зэками в этих чудовищных местах [российских колониях и СИЗО] можно делать все что угодно. В эпоху СССР дела обстояли лучше — во всяком случае в брежневскую, хрущевскую эпоху. Не в сталинскую, конечно.

Нет. На него пытались оказывать психологическое давление, но с ним у них это не проходило. Больше всего моему отцу хотелось, чтобы его оставили в покое. Самым важным для него было иметь возможность писать письма моей матери. Длинные-длинные письма в 25, 50 или 100 страниц. Он имел право на два письма в месяц, но количество страниц не было ограничено. Как только он отправлял одно письмо, то тотчас принимался за следующее. Каждое письмо он писал в течение двух недель, и ему нужно было столько всего ей рассказать. Поэтому он соглашался на работы, которые никто другой делать не хотел. Это были тяжелые, часто ночные работы, например, по загрузке и разгрузке поездов, по сортировке. Поэтому парадоксальным образом «легкие работы» оказывались для него самыми сложными. Например, ему было психологически тяжело два дня работать в мастерской по сборке мебели, хотя это была дневная работа, где он сидел и завинчивал гайки. Он вообще не был приспособлен к ручному труду, у него ничего не получалось, ему не удавалось выполнять норму: если он не мог собрать, допустим, десять стульев в день, его лишали и без того крошечного заработка, на который можно было купить, например, пачку сигарет или что-то еще. Он страшно уставал от такой работы и делал все возможное, чтобы его переводили на ночные работы. Лагерное начальство не понимало, в чем дело. Им казалось, что они давят на него, отправляя работать в ночь, а для него это было освобождением.