Вильнюсский аэропорт работает, из-за ложной информации были задержаны два рейса

Представитель литовских аэропортов Тадас Василяускас утром сообщил, что информация о возможной бомбе поступила около 8.00 ч.
По его словам, об этом немедленно были проинформированы все спецслужбы, проводится проверка помещений аэропорта и оценка ситуации. Между тем все пассажиры, а их всего около сотни, были эвакуированы из общих зон терминалов прилета и вылета столичного аэропорта.
Представитель ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала, что в 8.22 ч. в полицию сообщили об анонимном звонке. "Звонивший сказал, что в Вильнюсском аэропорту есть бомба, которая взорвется через два часа", – сказала она.
По словам Самороковской, в аэропорт выехала полиция, в 8.50 ч. был введен план "Щит".
Василяускас сказал, что из-за ложного звонка опоздали два рейса.
"Это рейсы в Хельсинки и Варшаву – их пассажиры вылетели позже, чем планировалось", – заметил он.