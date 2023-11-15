Вильнюсский аэропорт работает, из-за ложной информации были задержаны два рейса

Представитель литовских аэропортов Тадас Василяускас утром сообщил, что информация о возможной бомбе поступила около 8.00 ч.

По его словам, об этом немедленно были проинформированы все спецслужбы, проводится проверка помещений аэропорта и оценка ситуации. Между тем все пассажиры, а их всего около сотни, были эвакуированы из общих зон терминалов прилета и вылета столичного аэропорта.

Представитель ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала, что в 8.22 ч. в полицию сообщили об анонимном звонке. "Звонивший сказал, что в Вильнюсском аэропорту есть бомба, которая взорвется через два часа", – сказала она.

По словам Самороковской, в аэропорт выехала полиция, в 8.50 ч. был введен план "Щит".

Василяускас сказал, что из-за ложного звонка опоздали два рейса.